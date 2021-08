Het pontje over de Mark naar Terheijden vaart weer

BREDA - Het pontje over de Mark tussen Terheijden en Breda vaart weer. Op 21 juli werd het nieuwe pontje afgeleverd, en sinds 9 augustus kunnen liefhebbers er weer gebruik van maken.

Het oude dieselgeluid van het Markpontje is verdwenen. Sinds deze week is een nieuw, elektrisch exemplaar in gebruik genomen. “We denken dat heel veel mensen hier blij mee zullen zijn. Voorlopig varen we van 11:00 tot 18:00 uur. De ochtend dienst van 07:30 tot 08:30 wordt voorlopig nog niet uitgevoerd. Als de scholen weer aan de gang gaan pakken we deze service weer op”, aldus de schippers. “En we hebben nog meer goed nieuws. Tot 1 september gaan wij de overtochten gratis uitvoeren. We hopen dat we hierdoor toch nog een beetje afstand kunnen houden van onze klanten.” De schippers vragen reizigers om zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand te handhaven en de aanwijzingen van de schippers zo veel mogelijk op te volgen.

Nieuw systeem

Ook is er een nieuw systeem om het pontje op te roepen aangelegd. Aan beide zijden van de Mark hangt een kastje met een groene knop. Na het drukken op deze knop wordt de schipper op zijn diensttelefoon gewaarschuwd dat er klanten zijn.