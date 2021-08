Bredase agent maakt indruk met pianomuziek: ‘Ook dit zijn politiemensen’

BREDA - Een politieagent die nachtdienst draaide van maandag op dinsdag is op een rustig moment achter de piano op het station Breda gaan zitten. Een collega deelde een filmpje van hoe de agent om 05.30 uur een prachtig nummer speelde. "Ook niet zijn politiemensen", laat politieteam Weerijs weten.

Wanneer je online filmpjes tegen komt van de politie, dan zijn die meestal gemaakt tijdens confrontaties of achtervolgingen. Maar het filmpje dat politieteam Weerijs vanochtend deelde laat een heel ander beeld zien van één van de agenten. De agent in het filmpje is namelijk tijdens een rustig moment tijdens de nachtdienst achter de piano op het station gaan zitten, en speelt een prachtig nummer op de piano.

"Hij kon de verleiding niet weerstaan", schrijft het politieteam bij het bericht. "Wij delen dit, want ook dit zijn politiemensen." Het filmpje kan rekenen op enthousiaste reacties. "Heerlijk, wat straalt dit rust uit. Dank je", schrijft iemand. En ook de NS is enthousiast. "Prachtig! Ik kan me heel goed voorstellen dat je collega de verleiding niet kon weerstaan :). Bedankt voor het delen!"