Singelloop zoekt blaaskapellen, bands en artiesten voor lustrumeditie: ‘Sfeer verhogend’

BREDA - In oktober is het alweer tijd voor de 35e editie van de Bredase AMGEN Singelloop. De organisatie zoekt voor de lustrum-editie echter nog naar enthousiaste blaaskapellen, bands en artiesten die langs de route willen staan. “Sfeer verhogend”, aldus de organisatie.

Op de eerste zondag van oktober is het alweer tijd voor de 35e editie van dit internationale hardloopevenement van allure. Tijdens de AMGEN Singelloop rennen duizenden hardlopers door het historisch centrum van Breda, langs de mooie singels en markante gebouwen, waarna zij finishen op de Grote Markt. Deze Singelloop trekt jaarlijks een kleine 20.000 deelnemers en ruim 85.000 toeschouwers in de binnenstad. Dat vraagt natuurlijk om een gezellige sfeer in de Bredase straten. Daarom is de organisatie op zoek naar 35 tot 40 enthousiaste blaaskapellen, bands en artiesten, die langs de route met hun optredens de deelnemers aan de Bredase Singelloop ondersteunen bij hun prestaties met krachtige of juist swingende ritmes. “Natuurlijk is jullie muziek of optreden ook sfeer verhogend voor het aanwezige duizendkoppige publiek langs de routes”, aldus de organisatie. Inschrijven kan via de site van de Singelloop.

De 35e lustrum Singelloop editie wordt extra speciaal. Dit jaar rennen er namelijk mensen mee met een visuele beperking. Ook wordt de wedstrijd beter ontsloten voor toeschouwers en begeleiders die blind of slechtziend zijn. Voor slechtzienden of blinden is het namelijk niet altijd vanzelfsprekend om aan sport te doen. Bij Running Blind lopen zij hard, samen met een buddy die hen begeleidt. Zowel de blinde of slechtziende loper en de buddy houden beide een uiteinde van een koord vast. De Bredase tak van deze organisatie staat ondanks ambitieuze plannen echter nog in de kinderschoenen. Daarom is Running Blind Breda dit jaar verkozen tot goede doel van de Singelloop. “Hoe tof zou het zijn als je met jouw bijdrage aan dit goede doel een speciaal Running Blind parkoers in het Mastbos wordt gerealiseerd voor mensen met een visuele beperking”, aldus de organisatie. Ook is er de lustrumeditie van het evenement een speciaal shirt ontworpen. De organisatie hield een spannende ontwerpwedstrijd, waarbij uiteindelijk het ontwerp van Corné Fijneman uit Tilburg als winnaar uit de bus kwam. “Hij koos er voor om alle deelnemers (want de Bredase Singelloop doen we samen) in beeld te brengen, dus kinderen, wandelaars, mindervalide en reguliere hardlopers”, aldus de organisatie. De shirts worden dit jaar wederom verzorgd door Run2Day Breda, en kosten vijftien euro.

Het ontwerp van het shirt. - AMGEN Singelloop Breda

Singelloop 2020

Afgelopen jaar vond de Singelloop in alternatieve vorm plaats. De Singelloop ging 4 oktober van start, maar de stad bleef leeg. Er was namelijk geen route met duizenden deelnemers of hordes toeschouwers die de hardlopers aanmoedigden. Toch ging het evenement rond om 10.45 uur van start. Deelnemers konden hun eigen route kiezen en konden via een GPS-systeem hun afstand en tijd bij laten houden. Daarnaast maakten sommige deelnemers gebruik van de Experience-app die ervoor zorgt dat deelnemers toch nog het gevoel hebben dat ze aangemoedigd werden. De organisatie gaf in april van dit jaar al aan dat er niet opnieuw een alternatieve loop gehouden zou worden. “Een nieuw initiatief gaat nooit meer zo goed worden als het eerste alternatief van vorig jaar.”

Voor-inschrijven voor de lustrumeditie van de Singelloop kan nog tot en met 26 september. Daarna gelden de na-inschrijftarieven.