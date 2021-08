Bredase Lions club maakt zich op voor veertiende editie van BLR Rally

BREDA - Nadat de Bredase Lions Rally vorig jaar om de bekende reden niet door kon gaan, is het dit jaar op de tweede zondag van september wel weer tijd voor de bijzondere puzzelrit door West-Brabant. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor het Annahuis aan de Haagweg.

Op zondag 12 september organiseert Lions Club Breda host in nauwe samenwerking met de ASC De Baronierijders voor de veertiende keer haar jaarlijkse Bredase Lions Rally. De BLR is een puzzelrit voor auto’s over mooie stuurweggetjes in West-Brabant. “Deze kaartleesrit biedt voor ieder wat wils, of u nu een ervaren rittenrijder bent of voor de eerste keer deelneemt”, aldus de organisatie. Voorheen was de rit uitsluitend bedoeld voor klassieke auto’s en cabrio’s, maar inmiddels is de inschrijving open voor iedereen.

De rit wordt verreden in drie klassen: de toerklasse, de sportklasse en de expertklasse. De laatste twee klassen vergen de nodige ervaring, maar de toerklasse is volgens de organisatie voor iedereen haalbaar. Ieder traject is uniek, want er worden verschillende puzzelsystemen gebruik. In totaal zal er die dag over de drie trajecten 150 kilometer gereden worden. Deelnemers kunnen zich voor de rit op het puzzelsysteem oriënteren via het reglementenboek dat te vinden is op de site.

Goed doel

Ieder jaar nemen er zo’n zeventig voertuigen deel aan de Bredase Lions Rally, maar het wordt niet alleen maar georganiseerd om de deelnemers een leuke dag te bezorgen. Het doel is namelijk ook om geld in te zamelen voor een lokaal goed doel. Dit jaar is er gekozen voor het Annahuis aan de Haagweg in Breda. “Het Annahuis is all jarenlang een begrip in Breda en ondersteunt mensen die in hun leven te maken hebben gehad met onrecht en uitsluiting”, aldus de Lions Club Breda.

Praktische informatie

De rally gaat op de tweede zondag van september van start bij kampeerwinkel Linberg in Molenshot en de route eindigt bij restaurant de Fazant in Ulvenhout. Het inschrijfgeld bedraagt 180 euro per voertuig. Hierbij zijn onder andere een routeboek, koffie bij ontvangst, verzorgde lunch, luxe dinerbuffet en hoge resolutiefoto’s inbegrepen.