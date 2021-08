NAC-supporters rouwen om overlijden DJ Wakiyan

BREDA - De Bredase DJ Wakiyan, wiens echte naam Erwin Smits is, is overleden. Dat meldt stichting Vak G. De Bredanaar was de vaste DJ van vak G.

De Facebookpagina van Erwin wordt overspoeld met condoleances. Ook het bericht dat Stichting Vak G deelde kan rekenen op honderden geëmotioneerde reacties. “Rust zacht Erwin. Een feestje in onze gracht zal nooit meer hetzelfde zijn.. Veel sterkte voor alle familie en vrienden”, schrijft Vak G.

Erwin Smits is bij veel Bredanaars bekend onder de naam DJ Wakiyan. De Bredanaar was de vaste DJ van Vak G en ontbrak ook nooit bij de grachtenfeestjes.