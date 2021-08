Hoofdsponsor Swim to Fight Cancer Breda tekent voor twee jaar

BREDA - Jumbo Breda heeft zich voor de jaren 2021 én 2022 als hoofdsponsor verbonden aan de Swim to Fight Cancer Breda. Jumbo tekende net als in 2019 de overeenkomst tot hoofdsponsor.

“Wij zijn bijzonder trots dat Jumbo zich weer gaat inzetten voor Swim to Fight Cancer. Het wordt voor Breda de tweede editie op 12 september 2021. De Drijvende Krachten van de Gemeente Breda en Jumbo Breda zijn essentieel om het evenement mogelijk te maken en het inschrijfbedrag voor deelnemers betaalbaar te houden. Dit komt de opkomst en het donatiebedrag ten goede”, laat Swim to Fight Cancer weten.

Coronaproof

Door het evenement te verplaatsen naar De Kuil in Prinsenbeek, kan het evenement veilig én conform de coronamaatregelen plaatsvinden. De Kuil is namelijk een controleerbaar en afsluitbaar terrein. Landelijk gezien kunnen er dit jaar maar vijf ‘Swims’ doorgaan. “Tijdens het evenement staat de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers en het publiek natuurlijk voorop. Maximaal 500 Fighters kunnen aan deze 2e editie van de Swim meedoen. Ruim 250 deelnemers schreven zich al in”, aldus de organisatie.

1 km zwemmen

Gezien de korte voorbereidingstijd is het dit jaar ook mogelijk om in te schrijven voor de afstand van 1 kilometer, in plaats van de gebruikelijke 2 kilometer. De inschrijving staat nog open. “Dus train extra veel in de vakantieperiode en schrijf je in! Of ondersteun een van de zwemmers met een donatie.”