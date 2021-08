Forse toename van cybercrime in Noord-Brabant: ‘Schade in juli is 1,6 miljoen euro’

NOORD-BRABANT - Uit cijfers die de politie in Zeeland-West-Brabant maandelijks bijhoudt, is gebleken dat er een forse toename is van het schadebedrag dat met cybercrime is buitgemaakt in juli 2021 ten opzichte van juni. Het gaat in juli om een bedrag van 1,6 miljoen euro. "Blijf alert op verdachte mails, telefoontjes of sms’jes, ook in de zomerperiode!", is dan ook de oproep van de politie.

Maandelijks bekijkt de eenheid Zeeland-West-Brabant alle aangiften en meldingen op het gebied van cybercrime. In juni zijn er 272 aangiftes gedaan en 52 meldingen in het systeem. Bij het totale aantal registraties van 324 hoort een totaal schadebedrag van ruim 719.000 euro. In juli 2021 zijn er in totaal 344 registraties (304 aangiften en 40 meldingen) met een totaal schadebedrag van ruim 1.667.000 euro. Verklaring

"Een precieze verklaring is altijd lastig te geven, maar het lijkt erop dat de start van de zomervakantie hier een aandeel in heeft", legt de politie uit. "Het is dus belangrijk om ook in een drukke zomerperiode alert te blijven en niet zomaar op links te klikken of naar een ‘bekende’ geld over te maken." Tips

Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. Wel geeft de politie diverse tips:- Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar zijn

- Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts tegenhouden die een virus kunnen bevatten)

- Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen.

-Gebruik liefst voor ieder account een ander wachtwoord.

- Klik niet zomaar op een link

- Geef nooit uw inloggegevens af

- Bij een scheiding (werk of privé) moet u ook digitaal scheiden: reset wachtwoorden en verbreek eventueel gedeelde e-mailadressen en cloud-accounts

- Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s, video’s, documenten enzovoort).