Honderden woningen zonder stroom na brand in elektriciteitskast Wilhelminastraat

BREDA - Aan de Wilhelminastraat is vanmiddag een elektriciteitskast in brand gevlogen. De kast ging in vlammen op en zorgde voor veel rookontwikkeling. De omgeving zit nu zonder stroom.

Het was vanmiddag flink schrikken voor omwonenden van de Wilhelminastraat. Daar vloog een elektriciteitskast in brand. Er kwamen hoge vlammen en veel rook uit de kast, die op een gegeven moment ook hard knalde.

De brandweer is ter plaatse en heeft inmiddels opgeschaald. Een speciale poederblusser is aanwezig. De straat en het kruispunt zijn in zijn geheel afgezet. De brand trekt veel bekijks.

De Wilhelminastraat en omgeving zitten momenteel zonder stroom. Enexis is op de hoogte en werkt aan een oplossing. Volgens de beheerder zijn er 13 postcodes getroffen, wat gaat om honderden woningen. Enexis hoopt het probleem rond 18.15 uur opgelost te hebben.