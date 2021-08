Het succes van Zoka Breda: ‘Van zingen en zwemmen tot droppings en lasergames’

BREDA - ZoKa Breda zit er bijna weer op. De afgelopen drie weken genoten tientallen kinderen van een zorgeloze vakantie vol plezier dankzij de zomerkampweken van Zoka Breda.

Al meer dan 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda (Zoka) in de eerste drie weken van de zomervakantie zomerkampweken voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar oud. Traditiegetrouw reist Zoka Breda af naar kampterrein Sparrenhof, aan de rand van Tilburg. In de week van 26 juli vond de eerste vakantieweek plaats. Tijdens de tweede week van de Zoka’s namen 120 enthousiaste kinderen deel. De laatste week vond deze week plaats, speciaal voor kinderen die meer structuur en begeleiding nodig hebben.

De week gaat standaard van start met veel spelletjes en een rondleiding door het bos en over het kampeerterrein. Elke kampweek is onderverdeeld in drie kampen: het Brakkenkamp voor kinderen tussen de 6 en 9 jaar, het Tienerkamp voor kinderen tussen 10 en 12 jaar en het Jongerenkamp voor kinderen tussen de 13 en 16 jaar. Ieder kamp krijgt zijn eigen thema. Voor de jongste kinderen van het Brakkenkamp was het thema ‘muziek’, waarmee zij gedurende de week Bas Gitaar helpen om zijn muzikale talent en muzieknoten weer terug te vinden. Keizerrijk is het thema bij de kinderen op het Tienerkamp, zo strijden ze tegen elkaar tijdens het smokkelspel op de stormbaan en verslaan ze zwarte ninja’s op het kampeerterrein om de jongere kinderen te beschermen. Ook heeft deze groep hun eigen zwembad, waar ze kunnen genieten van het water. De jongeren verblijven niet op hetzelfde kampeerterrein als de kinderen en tieners, maar fietsen naar aparte kampeerlocaties in Brabant. Ook zij doen veel verschillende activiteiten, zoals droppings, klimmen in het klimbos, spooktochten en laser schieten. De week wordt afgesloten met een feestelijke einddisco.

Tekst gaat verder na foto.

Foto: ChaTime

Zoka Breda

Al een halve eeuw worden er in Breda zomerkampen georganiseerd. Eerst door het Protestants Jeugdwerk, daarna door het Jeugd- en Jongerencentrum en sinds 1979 door Stichting Zomerkampen Breda. Kenmerkend voor de kampen is steeds geweest dat deelnemende kinderen veel plezier hebben. “Het is tenslotte hun vakantie”, valt op de site van Stichting Zomerkampen Breda te lezen. Zomerkampen is een vrijwilligersproject, mensen zijn in hun vrije tijd actief bezig met de voorbereiding en uitvoerig. Wel krijgt de Zoka ondersteuning van Surplus Welzijn, een stichting die ondersteuning biedt aan sociaal cultureel werk. Vanaf 1970 werden de kampen georganiseerd in Teteringen, Galder, Gilze en Oosterhout, maar al sinds 1998 is Sparrenhof in Tilburg de basislocatie. Deze locatie ligt in een bosrijke omgeving en beschikt over sportvelden, speeltoestellen en een ruimte om met slecht weer activiteiten in te doen. Sinds 1992 wordt er ook een kamp georganiseerd voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Het zogenaamde Groepskamp (Groka) is kleinschaliger van opzet en biedt meer structuur.

Hier hier voor meer informatie.