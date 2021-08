Sport brengt de jeugd samen bij NAC Funday op WDS’19

BREDA - In de stralende zon genoten jongeren vanmiddag van de NAC Fundag bij WDS’19 in de Haagse Beemden. Het was de derde fundag van deze zomer, en ook op 18 augustus staat er nog één gepland. “Het is geweldig om de jongeren zo vrolijk te zien”, vertelt Ilse Kleinjan van NAC Maatschappelijk.

De eer was vanmiddag aan freestyle voetballer Nasser El Jackson om de derde NAC fundag van deze zomer officieel te openen. De tweevoudig wereldkampioen freestyle voetbal wist met speels gemak alle aanwezige kinderen te boeien én aan het voetballen te krijgen.

Maar de NAC Fundag is meer dan alleen voetbal, legt Ilse Kleinjan uit. “De fundagen zijn ontstaan in coronatijd. De gemeente Breda benaderde ons toen om een nieuw concept op te zetten speciaal voor kinderen en jongeren die door corona niet op vakantie gingen en veel binnen zaten. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan, maar dat doen we niet alleen. Onder andere Breda Actief en Grote Broer/Zus zijn belangrijke partners.” Dankzij die samenwerking is er op het veld van WDS’19 niet alleen maar voetbal te vinden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld ook kickboksen, meedoen aan het straatcircus of gamen. “Het gamen is ook nieuw sinds corona”, vertelt wijksportcoach Obie Peersman. “Tijdens de lockdowns zijn we als Breda Actief zijnde blijven zoeken naar wat er wél kon. Gamen is één van die dingen.” Tijdens de fundag zijn de computers mateloos populair. “We willen inspelen op de interesses van de jeugd, daar hoort dit echt bij. We trekken er ook nieuwe jeugd mee aan, dat is heel mooi om te zien. En op een dag als deze kunnen we het digitaal en fysiek sporten heel goed combineren.”

De NAC fundag vond plaats in de Haagse Beemden bij WDS’19. “Met dit concept willen we de activiteiten echt naar de buurten toebrengen en de jeugd verbinden”, legt Ilse uit. “Laatst stonden we in de Scheldestraat, en op 18 augustus zijn we in de Hoge Vucht te vinden. En de fundagen zijn gratis toegankelijk. Kinderen hoeven zich er ook niet voor aan te melden. Zo brengen we de jeugd op een heel laagdrempelige manier samen om te sporten.”