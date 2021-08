NAC begint competitie met onnodig gelijkspel

BREDA - Eindelijk begon de competitie gisteren weer voor NAC. De Bredase formatie begon goed aan de eerste wedstrijd van het seizoen, maar na rust ging het mis. Ondanks dat wist onze fotograaf Peter Visser net als voorgaande seizoenen weer mooie beelden vast te leggen. Bekijk hier zijn foto’s!

De Keuken Kampioen Divisie is gisteren eindelijk weer van start gegaan. NAC speelde zijn eerste wedstrijd van het seizoen tegen Telstar en deed dit gesteund door een grote groep supporters. De Bredanaars waren de bovenliggende partij in de beginfase.

In de negentiende minuut kwam NAC dan ook verdiend op voorsprong. Velanas stuurde Ralf Seuntjens de diepte in. Seuntjens gaf de bal vervolgens voor op Pjotr Kestens. Hij rondde vervolgens goed af voor zijn eerste goal voor NAC: 1-0. Ook de 2-0 liet niet lang op zich wachten. Slechts zes minuten na de openingsgoal was het weer raak. Opnieuw een assist van onze Ralf Seuntjens, deze keer op Ody Velanas.





Tweede helft

De Tweede helft verliep een stuk minder voor NAC al duurde het tot de 76e minuut voordat Telstar de aansluitingstreffer wist te produceren. In minuut 87 ging het helemaal mis en werd het zelfs 2-2. Hierdoor beginnen de Bredanaars met een onnodig gelijkspel aan de competitie.