Wonen met Gemak herstart: ‘65-plussers bewust maken van veranderingen bij ouder worden’

BREDA - 65-plussers bewust maken van de veranderingen bij het ouder worden. Dat is het doel van Wonen met Gemak, de campagne die eind augustus weer van start gaat in Brabantpark en Heusdenhout. Afgelopen week ontvingen de inwoners van deze wijken een uitnodiging om zich aan te melden voor één of meerdere informatiebijeenkomsten.

Nadat de Wonen met Gemak/Op Tijd Goed Voorbereid eerder moest worden stilgelegd door corona, gaat eind augustus de campagne opnieuw van start in Brabantpark en Heusdenhout. Het doel van de campagne is om 65-plussers bewust te maken van de veranderingen bij het ouder worden. Ook wordt de focus gelegd op welke manier je goed en gezond oud kunt worden. De campagne is een initiatief van Zorg voor Elkaar Breda, maar de kerngroep bestaat uit Gemeente Breda, Seniorenraad, WIJ en Laurentius, Alwel en WonenBreburg.

Alle 65-plussers in de wijken Brabantpark en Heusdenhout ontvingen deze week een uitnodigingsbrief van wethouders Daan Quaars en Miriam Haagh. Zij roepen bewoners in deze brief op zich aan te melden voor één of meerdere informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn kleinschalig opgezet. Niet alleen vanwege corona, maar ook zodat mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over onderwerpen zoals een geschikte woning, financiële planning en veiligheid.

Ook wordt er bij elke bijeenkomst een deskundige spreker van een Bredase organisatie uitgenodigd. Zo krijgen de aanwezigen van een onafhankelijke spreker de meeste actuele informatie. Bijeenkomsten worden verzorgd door organisaties als de GGD of een woningcorporatie. Enkele weken na afloop worden aanwezigen nagebeld door één van de vrijwilllgers van het belteam om te checken of er nog vragen zijn. Ouderen die niet in de mogelijkheid zijn om naar bijeenkomsten te komen, kunnen een huisbezoek aanvragen.

Waar en wanneer?

Alle bijeenkomsten worden in een tijdsbestek van anderhalve maand gegeven in ‘t Houwke, PMC en De Poelewei. Alle 65-plussers uit Brabantpark en Heusdenhout kunnen de bijeenkomsten gratis bijwonen. Meer weten, aanmelden voor een bijeenkomst of een huisbezoek aanvragen? Neem dan contact op met 076-5251502.