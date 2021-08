Genieten van dichters tussen de dieren: 1m2 Podium organiseert route op kinderboerderij Wolfslaar

BREDA - Genieten van zowel dieren als dichters, het kan aanstaande zondag. Dan organiseert 1m2 Podium van 15.00 tot 16.30 uur een route met dichters verspreid over het terrein van kinderboerderij Wolfslaar.

Aankomende zondag staat er een bijzondere middag op de planning bij kinderboerderij Wolfslaar. In een route over de paden, in het gras en tussen dieren, die door 1m2 Podium georganiseerd wordt in het kader van Breda Buiten, laten vijf dichters van zich horen. Tussen 15.00 en 16.30 uur nemen Acg Vianen, Doeko L, Jesse Vos, Monique Henddriks en Daan Taks je mee in hun gedachten en poëtische hersenspinsels.

Iedere dichter brengt een eigen specialiteit met zich mee. Acg Vianen is een Eindhovense dichter met Taal in Schrift en Klank (en Beeld) tot Abstracte Poëzie, in tegenstelling tot Jesse Vos, die met een gezonde dosis knaldrang op tragikomische wijze vertelt over de dingen die hem bezig houden. Monique Hendriks is gefascineerd over wat ons mens maakt, achter een pantser van humor, incoherentie en tegenstrijdigheid. Daan Taks is de ‘nachtdichter’ van Tilburg, een podiumbeest dat graag de grenzen van zijn discipline opzoekt. Met Doeko L dartel je tussen de droevige versjes voor het hele gezin. Huppel van melancholisch knipogen naar hoopvol zwartkijken en struikel mee.

1m2 Podium

1m² Podium staat voor buitensporige experimentele literatuur, poëzie, noise, kunst en performance. Het heeft vooral als doel om een plek bieden voor grensoverschrijdende projecten.Het 1m2 Podium op kinderboerderij Wolfslaar is zondag 15 augustus tussen 15.00 en 16.30 uur. Het is nodig om van tevoren te reserveren, maar toegang is gratis.

Landgoed Wolfslaar

Veel Bredanaars brachten als kind hun tijd samen met klasgenoten en familie hun tijd door in Zwembad Wolfslaar. Generaties zijn hier kind aan huis. Ook bij de boerderij, wie ging daar niet samen met opa en oma naar toe? Het Landgoed verrast deze zomer tussen 30 juli en 24 september met een programma boordevol activiteiten. Van live muziek, theater en griezelfilms tot dans, bijzondere yogasessies en avonturen voor de kinderen.

Kijk hier voor meer informatie.