Van schilderijen tot installaties: Haagse Beemden 5 september in het teken van kunst

BREDA - Ruim een jaar later dan gepland vindt op de eerste zondag van september dan toch eindelijk de Kunstroute Haagse Beemden plaats. Het is de elfde keer dat de open atelierroute georganiseerd wordt.

Aanvankelijk moest de elfde Kunstroute door de Haagse Beemden al op zondag 14 juni 2020 plaatsvinden, maar zoals met zoveel andere activiteiten het geval was, moest ook dit afgelast worden door het coronavirus. Op zondag 5 september is het dan toch eindelijk zover, dan voert deze open atelierroute bezoekers weer langs de ateliers van kunstenaars die wonen en/of werken in de Bredase wijk Haagse Beemden. De kunstenaars zijn zelf aanwezig om over hun werk te vertellen. Bezoekers kunnen niet alleen de kunstwerken bekijken, maar eventueel ook kopen.

Naast de ateliers van kunstenaars zijn er dit jaar ook een aantal bijzondere locaties opgenomen in de route, zoals de zeventiende-eeuwse Kapel H.H. Maria Dymphna, ‘t Rietdijks Bakhuys en een van de twee woningen gerealiseerd in de voormalige Bethlehemkerk. Hier exposeren kunstenaars die geen eigen atelier hebben in de Haagse Beemden. In Buurthuis Gageldonk is een informatiepunt ingericht. Hier is ook een overzichtstentoonstelling te zien met werken van alle deelnemende kunstenaars en zijn programmaboekjes verkrijgbaar met de route.

In totaal doen er 21 kunstenaars uit de Bredase wijk mee aan de kunstroute, onder hen vijf kunstenaars waarvoor het de eerste keee is dat zij meedoen. Ook is er werk te zien van een gastexposant. Er is voor ieder wat wils. Het werk varieert van schilderijen, tekeningen en fotografie tot installaties, beelden en textielkunst. Daarnaast zijn er op verschillende locaties optredens van spoken word artiesten, singer songwriters en musici.

Praktische informatie

Kunstroute Haagse Beemden vindt op zondag 5 september tussen 11.00 en 17.00 uur plaats. De route kan het beste per fiets afgelegd worden en kan op elke locatie starten. Bij iedere locaties liggen brochures met meer informatie over de kunstenaars, het programma van de optredens en een kaart met de route. Toegang is gratis.

