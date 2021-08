Het thema van de 16e editie van het festival is 'Sweet Sick Teens'. (Foto: BUT FILMFESTIVAL)

Het thema van de 16e editie van het festival is 'Sweet Sick Teens'. (Foto: BUT FILMFESTIVAL)

BUT-Filmfestival viert 16e verjaardag: vijf dagen lang films met rebelse pubers in de hoofdrol

BREDA - Het eerste weekend van september viert het alternatieve BUTTFF (B-movie, Underground & Trash Film Festival) haar zestiende verjaardag. Het thema is geheel bijpassen ‘Sweet Sick Teens’ met rebelse pubers in de hoofdrol. Vijf dagen lang vertoont het festival in de Nieuwe Veste en het Chassé Filmtheater weer spannende, experimentele en verrassende films.

Jaarlijks toont het festival tussen de zestig en zeventig films die verder alleen op gespecialiseerde buitenlandse festivals rouleren; het draait om trash films, b-films en underground films. Naast film is er een randprogramma van performance en kunst. Het is dit jaar de zestiende keer dat het festival georganiseerd wordt en daar hoort natuurlijk een passend thema bij. Dit jaar staat daarom alles in het teken van ‘Sweet Sick Teens’ met rebelse pubers in de hoofdrol.

Het programma, vol absurd vermaak en verknipte personages, is inmiddels klaar. Eén van deze film is de Frans/Belgische film ‘Titane’, die dit jaar won op het Cannes filmfestival. Het festival wordt echter op het binnenplein afgetrapt met de film ‘Pyscho Goreman’, een cultfilm over een kwaadaardige alien die na miljoenen jaren opstaat uit zijn graf. Nieuw dit jaar is Pink Friday, waarbij een LHBTI-divers programma te zien is. Dan wordt onder andere de film ‘Nevrland’ gedraaid, een sociaal drama met een sterke beeldtaal, psychotische droomscènes en een stevig onderbouwde techno soundtrack.

Vorig jaar ging BUTFF in aangepaste vorm door, met meer buitenvertoningen en dit is goed bevallen. Dit jaar neemt de organisatie daarnaast nog een zijsprong en is er een online programma toegevoegd. Bij de BUT Videotheek kan je tijdens het festival voor 48 uur een film huren. Ook heeft de organisatie in het kader van hun zestiende verjaardag, een retrospectief van zeldzame 16mm films aan het programma toegevoegd, genaamd ‘Sweet Sixteen Millimeter’. “Bezoekers omschrijven BUT als een festival waar je geweest moet zijn om te weten wat het is. Er is dus maar één manier om erachter te komen”, aldus de organisatie.

Het BUTFF duurt van woensdag 1 september tot en met zondag vijf september. Passe-partouts voor het festival zijn voor 70 euro te koop, een dagkaart kost 22,50 euro en losse films 8 euro. Kijk hier voor meer informatie.