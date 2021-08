STEK toer: Ondernemers ontwikkelen zich verder

BREDA - Iedere laatste zaterdag van de maand, dus ook vandaag, is er een STEK toer. STEK is een terrein met diverse werkplaatsen, winkels en horecagelegenheden. Tijdens de tour neemt een gids je mee over het terrein en wordt er meer verteld over het doel en het verhaal van het terrein.

Het terrein van STEK is bij veel Bredanaars wel bekend. Het terrein wordt gezien als een plek voor de creatievelingen en ondernemers. Hier kunnen ze experimenteren, zich ontwikkelen en groeien. Op het terrein zijn meerdere werkplaatsen, winkels en horecagelegenheden.

Alle bebouwing op het terrein is tijdelijk, flexibel en mobiel. Het bedrijvenpark biedt ondernemers zowel units als kavels waarop gebouwd mag worden. Ook worden er regelmatig evenementen gehouden bij STEK.





STEK toer

Om een beter idee te krijgen over STEK is er de mogelijkheid mee te gaan op een STEK tour. Deze vindt iedere laatste zaterdag van de maand plaats. Gids Marga Peters leidt mensen rond over het terrein met als doel ze te inspireren. Zij neemt mensen mee in de sfeer en langs de werkplaatsen, winkels en horecagelegenheden.

‘’Veel mensen beseffen in eerste instantie niet wat voor bijzonders er allemaal staat’’, vertelt Marga. ‘’Zij hebben vaak niet door hoeveel ondernemers zich hier verder ontwikkelen en een eigen toko opzetten. Het is hier ook echt een klein dorp waar men elkaar helpt en er is veel diversiteit aan vakmanschap.’’

Tijdens de STEK toer wordt je ontvangen met koffie of thee en een lekkernij. Zo heeft Marga vandaag een taart gebakken voor de deelnemers. De aanvang van de STEK toer is altijd om 13:30 uur, waarna het om 14:00 begint. Een toer duurt ongeveer twee uur.

