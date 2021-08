Mark Rutte: ‘We hopen 1,5 meter los te laten en vanaf 1 november alle coronamaatregelen’

BREDA - Als de cijfers zich positief ontwikkelen, wordt vanaf 20 september de anderhalvemetermaatregel op de meeste plekken losgelaten. Dat meldde demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vrijdagavond tijdens de persconferentie. Alleen in het mbo, hbo en universiteiten wordt al vanaf 30 augustus de anderhalve meter losgelaten.

Het OMT (Outbreak Management Team) noemt in zijn laatste advies maandag 20 september als mogelijke datum om stap voor stap afscheid te nemen van de coronamaatregelen, dat meldde Mark Rutte tijdens de persconferentie. “De laatste dagen hebben we ons over dit advies gebogen. Wetend dat geen enkele stap zonder risico is, maar ook wetende dat onder andere de horeca- en de evenementenbranche nog steeds pijn lijden.”

Onderwijs

Daarom heeft het demissionair kabinet nu besloten om de eerste stap te nemen bij de mbo’s, hbo’s en universiteiten. “Ruim een miljoen jonge mensen hebben het afgelopen anderhalve jaar online onderwijs gekregen. We zien meer uitval en mentale en geestelijke problemen door minder sociaal contact en minder begeleiding. Daarom geven we voorrang aan het mbo en hoger onderwijs. We laten vanaf maandag 30 augustus de anderhalve meter los in het mbo, hbo en universiteiten. Wel gelden vanaf die datum harde voorwaarden.” Zo mogen er maximaal 75 leerlingen in een ruimte zitten en studenten moeten zich twee keer per week zelftesten, in de gangen moet men een mondkapje dragen en er wordt goed gelet op afstand en ventilatie.

Loslaten maatregelen

Het kabinet hoopt per maandag 20 september de volgende stap te zetten: Het loslaten van de 1,5 meter afstand in de rest van de samenleving. “Daarmee vervalt bijvoorbeeld ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het thuiswerkadvies”, aldus Rutte. Vanaf die datum zou er dan ook in de horeca, bij evenementen (zoals festivals en publiek bij sportwedstrijden) en bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen bij meer dan 75 personen. Dat geldt binnen én buiten, met én zonder vaste zitplaats. Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Half september wordt opnieuw advies gevraagd aan het OMT over deze maatregelen, zodat men de keuze kan maken op basis van de nieuwste cijfers. De uitkomst daarvan wordt op 17 september gedeeld in een nieuwe persconferentie.

Evenementen

Tot die tijd blijven de rest van de maatregelen dus gewoon gelden. “De besluiten van vandaag betekenen dat de regels tot 20 september blijven zoals ze nu zijn. In de horeca blijft een vaste zitplaats verplicht en de sluitingstijd blijft middernacht. Entertainment en beeldschermen mogen nog niet. Nachtclubs en discotheken blijven gesloten. Ook de coronamaatregelen voor evenementen worden verlengd. Zo mogen er wel evenementen georganiseerd worden zonder de anderhalve meter, maar wel met maximaal 750 bezoekers. Als men een vaste zitplaats heeft, dan gelden andere maatregelen. “Dit is een harde boodschap. Ik begrijp heel goed dat festivals op meer hadden gehoopt. Het werk kan doorgaan, maar wel met een hand op de rug gebogen. Tegen al die ondernemers zeg ik opnieuw: We blijven zo goed mogelijk helpen waar dat nodig is, met steunpakketten en aanvullende regelingen.”