Jouw Kind Is Uniek: Project voor ouders met autistische kinderen

BREDA - Heb je één of meerdere kinderen met autisme en wil je weten hier beter mee om te gaan? Daarvoor is er in Breda het project Jouw Kind Is Uniek. Het project is onderdeel van Social Work Breda. Coördinator Chantal van Vegten weet veel van autisme. Zij probeert met deze kennis ook de personen rondom de persoon met autisme te helpen.



“Mensen met autisme hebben vooral veel moeite om contact met anderen te maken’’, zegt Chantal. ‘’Ze willen vaak wel, maar ze weten niet hoe. Zo hebben ze vaak ook moeite met harde geluiden”, weet Chantal. Kinderen met een autisme kunnen moeite hebben met samen spelen. Ook hebben ze vaak moeite met veranderingen.

Dit alles kan soms lastig zijn om mee om te gaan. ‘’Maar je kunt het wel leren’’, aldus Chantal. ‘’Want voor ouders, zusjes en broertjes is het ook best moeilijk!” Om ook hen verder te helpen is het project Jouw Kind Is Uniek in het even geroepen.





Jouw Kind Is Uniek



Wat als je geen contact kan maken of je begrijpt anderen niet? Wat als je moeite hebt met taal, moeite hebt met dingen die je voelt, hoort, ziet en ruikt. En wat als je gebrek hebt aan fantasie, en alleen maar gericht bent op één interesse. Ook super lastig allemaal voor de familie, klasgenootjes en vriendjes.

Gelukkig is er in Breda een project dat ouders van kinderen met autisme verder helpt. Het project heet: Jouw Kind Is Uniek. Ouders van kinderen met een autisme kunnen met elkaar kletsen en vertellen over hoe ze hun kind met autisme helpen.

‘’Ouders vinden kletsen altijd heel fijn en het is ook belangrijk, want zo kan je van elkaar leren en kan je je verhaal aan elkaar kwijt’’, zegt Chantal.

Wil jij nou meer weten over autisme of heb jij een vraag hierover? Dan kun je bellen met Chantal van Vegten op 06-58022439 of mailen naar cvvegten@socialworkbreda.nl