Politiehond bijt verdachte bij woninginbraak in Breda

BREDA - Een inbreker is in de nacht van zondag op maandag op heterdaad betrapt in Breda. Bij zijn aanhouding werd de verdachte gebeten door een diensthond van de politie.

Afgelopen nacht kwam er bij de Bredase politie een melding binnen van een inbraak. Agenten gingen ter plaatse, en zette daarbij ook diensthond Rex in.

In de woning werd een verdachte aangetroffen. De man werd met inzet van Rex aangehouden. De verdachte liep bij die aanhouding een bijtwond op.

De verdachte is inmiddels ingesloten, en de politie doet onderzoek.