Op de werkvloer bij onderhoudsmonteur Robin Christianen: ‘Het is heel afwisselend’

BREDA - Je brengt het grootste deel van je leven door op de werkvloer. Dan is het belangrijk dat je werk hebt waar je plezier aan beleeft en uitdaging uit haalt. In de rubriek ‘Op de werkvloer bij’ gaan wij in gesprek met mensen die passie hebben voor hun baan. Vandaag onderhoudsmonteur Robin Christianen.

Robin is opgeleid als autotechnicus en had een eigen autopoetsbedrijf toen hij in contact kwam met Inpieq. Hij poetste altijd de bussen maar op een gegeven moment is hij met het bedrijf gestopt. Toen hij weer werd gebeld om een bus te poetsen moest hij zeggen dat hij dat niet meer deed en zo is het balletje gaan rollen. Hij heeft toen een baan als onderhoudsmonteur aangeboden gekregen en doet nu het onderhoud en de bouw van kleine en grote funderingsmachines.

Was dat geen grote overstap?

“Het onderhoud van een funderingsmachine is wel even wat anders dan het onderhoud aan een auto maar tegelijk ook veel uitdagender en afwisselender. De technische basis had ik natuurlijk al dus dat scheelt. Je gaat van elektrisch naar hydraulisch dat is veel breder. De ene keer ben je bezig met een onderhoudsbeurt en de andere keer ga je weer op locatie naar een groot bouwproject. Het werk is echt heel divers en heel breed. Je weet van tevoren nooit hoe je dag er precies uit gaat zien. Als er ergens een storing is dan ga ik daar naartoe en dan blijf ik daar net zolang tot het is gefikst.” En al doende leer je snel zegt Robin. “Er zijn hier gelukkig veel kundige collega’s die je alles leren wat je moet weten.”

Waar kom je allemaal?

“Ik kom bij klanten op de werf maar ook op grote bouwputten van grote bedrijven zoals de BAM en Heijmans. Op die manier kom ik ook door het hele land. Ik was laatst zelfs in Groningen.

Een heel mooi project is bijvoorbeeld ‘de Groene Boog’ bij Rotterdam. Daar komt een tunnel te liggen en daar maken ze ook gebruik van funderingsmachines om alles aan te leggen. Ik was daar pas om een storing te verhelpen aan een van de machines. Het was een kleine reparatie hoog in de kraan dus dan moet je ook geen hoogtevrees hebben!” Robin toont enthousiast een paar prachtige foto’s zien die hij vanuit de kraan heeft gemaakt waarop het hele project te overzien is. “Dat zijn wel de mooie dingen waar je dan aan kan meewerken.”

Hoe ziet je dag eruit als je niet op locatie bent?

“Als ik niet buiten de deur ben werk in hier aan onderhoud van machines en reparaties. Het leuke is dat we hier ook zelf kleine funderingsmachines bouwen. Daar werk ik ook aan mee. Dan ben je echt bezig met iets opbouwen en weet je precies hoe zo’n machine in elkaar zit. Dat komt ook weer van pas als ik later een reparatie moet doen. Dat maakt het werk echt heel leuk en afwisselend. Die auto’s waar ik vroeger mee werkte had ik op een gegeven moment wel gezien. Dan weet je alles wel en dan heb je ook geen uitdaging meer. Nu met deze machines is het elke keer weer anders en leer ik telkens ook weer nieuwe dingen.”

Wat is zo leuk aan dit werk?

“Vooral de afwisseling en de vrijheid. En het bezig zijn met prachtige machines natuurlijk. Ik werk hier nu bijna 2 jaar maar ik mag al zoveel verschillende werkzaamheden doen. Ik heb veel vrijheid en verantwoording en het is zeker nooit saai. Daarbij vind ik het ook heerlijk om veel buiten te zijn. Ik ga veel naar buitenlocaties waar de machines in bedrijf zijn. Als er dan een storing of iets is dan ga ik daar langs en kan ik zelfstandig alle werkzaamheden verrichten. Dat geeft gewoon een goed gevoel. Het meeste kan ik ondertussen al goed zelf maar mocht er iets zijn waar ik niet uitkom dan kan ik altijd even met een paar collega’s overleggen.”

Waar zie je jezelf over een paar jaar?

“Wat ik nu doe wil ik de komende jaren zeker blijven doen. Ik heb hier helemaal mijn draai gevonden en ik kan het ook goed met alle collega’s vinden. De werksfeer is super goed en dat is voor mij ook heel belangrijk. Het zou wel fijn zijn als er nog wat collega’s bijkomen. Het bedrijf is echt groeiende en we hebben zoveel werk dat het met dit team moeilijk te behappen is. De laatste tijd moeten we ook vaak nee verkopen omdat we het gewoon niet aankunnen. Als je kijkt wat er de laatste 3 tot 4 jaar aan techniek is bijgekomen dan is dat echt heel veel. Omdat het redelijk technisch werk is zijn de meeste collega’s mannen maar een vrouwelijke collega zou natuurlijk ook wel heel leuk zijn.”

Naam:

Robin Christianen

Leeftijd:

28 jaar

Woonplaats:

Raamsdonksveer

Functie:

Servicemonteur

Relatie:

Vriendin

Kinderen:

Dochter van 2

Hobby’s:

Politiehonden trainen

Motorrijden