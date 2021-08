Over exact één maand had het moeten gebeuren, maar ook Lichtsloepenparade gaat niet door

BREDA - Sinds de laatste persconferentie kunnen veel evenementen niet anders dan de stekker uit hun activiteit trekken. Zo ook de Lichtsloepenparade. Eigenlijk hadden de lichtgevende boten op 18 september door de Singels moeten varen.

“Wederom met pijn in ons hart laten we weten dat de 12e editie van de Lichtsloepenparade, die gepland staat op zaterdag 18 september 2021, geen doorgang kan vinden”, laat de organisatie weten. “We hebben tot het uiterste gewacht, maar op dit moment is er nog geen groen licht voor de parade. Er is nog te veel onzekerheid, daarom hebben we besloten, dat deze unieke tocht over het water, die we dit jaar zeer uitgebreid hadden willen organiseren tezamen met velen, nog een jaar over te slaan.”

Het blijft dus wachten op de 12e editie van het kleurrijke evenement. Die staat nu gepland op zaterdag 17 september 2022. “We hopen er dan uiteindelijk weer een onvergetelijke tocht van te kunnen maken, die de zeer lange wachttijd dubbel en dwars goedmaakt.”