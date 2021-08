Sportterrein in Hoge Vucht omgetoverd tot tijdelijke buurtcamping: ‘Iedereen is welkom en gelijk’

BREDA - Volgend weekend ontstaat er een heuse buurtcamping in de Hoge Vucht. Sportterein Kadijkje wordt omgetoverd door kampeerterrein waar arm en rijk, jong en oud, alleenstaand en grote gezinnen welkom zijn.

Van 27 tot 29 augustus wordt Sportterrein Kadijkje aan de Bastenakenstraat omgetoverd tot camping. “Drie dagen lang wordt het sportterrein een gemoedelijke camping, bewoond door mensen uit de buurt”, laat organisator Lenard weten. “Op de buurtcamping is iedereen welkom en is iedereen gelijk. Arm en rijk, jong en oud, alleenstaand en grote gezinnen ontmoeten elkaar en voelen zich thuis. Er ontstaan nieuwe vriendschappen en verbindingen die de buurt versterken en blijven na afloop van de camping.”

De buurtcamping is voor iedereen en wordt daarom ook gebouwd door iedereen. Afgelopen weken hebben tientallen kinderen en volwassenen zich ingezet om spullen in te zamelen, vlaggetjes te maken, borden te schilderen en veel meer. Ook tijdens de buurtcamping draagt iedereen zijn steentje bij.

Meedoen

Op deze tijdelijke camping is er ruimte voor dertig tenten, dus wie zich wil opgeven moet er snel bij zijn. Dat kan via de website of via het emailadres buurtcamping@hartvoorbredanoord.nl. Een tentplaats kost slechts 5 euro per nacht. Voor Bredapashouders is het drie euro goedkoper. Zij betalen slechts 2 euro per nacht voor het hele gezin.

Ook aan de niet-kampeerders is gedacht. Er is een leuk dagprogramma met allerlei activiteiten opgesteld. Zo worden er diverse spellen gespeelld, zijn er springkussens, worddt er geknutseld en gekorfbald en nog veel meer. Ook komt jeudscircus Woenzini.

Kijk hier voor meer informaite.