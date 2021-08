Dierenbescherming grijpt in bij verwaarloosde hond in woning Prinsenbeek

PRINSENBEEK - De dierenbescherming heeft afgelopen vrijdag ingegrepen bij een situatie met een zwaar verwaarloosde hond in een woning in Prinsenbeek. De dierenbescherming kwam de hond op het spoor dankzij een melding bij 144.

Naar aanleiding van een melding die binnen kwam bij 144 heeft de dierenpolitie en een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vrijdag 13 augustus een woning in Prinsenbeek bezocht. Daar werd een zwaar verwaarloosde hond aangetroffen.

Het dier zat onder de vlooien en had daardoor veel jeuk en last van huidproblemen. Ook waren de nagels van de hond veel te lang.

De hond is niet in beslag genomen. Wel zijn er maatregelen getroffen. Dit houdt in dat de eigenaar binnen een bepaalde termijn de situatie van het dier flink moet verbeteren. Gebeurt dit niet, dan kunnen er extra maatregelen worden genomen. In het ergste geval kan het zover komen dat dieren bij een eigenaar worden weggehaald. De hond is inmiddels bij de dierenarts geweest en wordt behandeld, laat de dierenbescherming weten.

Zie je dierenmishandeling en/of -verwaarlozing in je omgeving? Bel ons dan op 144. Wij maken dan een melding aan voor de Politie, LID of NVWA.