Bredase politie waarschuwt voor heling: ‘Soms is het te mooi om waar te zijn’

BREDA - Zie jij soms ook zo’n advertentie op Marktplaats waarvan het lijkt dat deze te mooi is om waar te zijn? Het zou zomaar om een gestolen artikel kunnen gaan. Het Bredase politieteam Markdal waarschuwt daarom op hun Facebookpagina voor heling.

Op verkoopsites zoals Marktplaats worden ontzettend veel artikelen en goederen aangeboden. Soms lijkt daar de perfecte deal tussen te zitten, eentje die te mooi lijkt om waar te zijn. Mogelijk is dat dan ook zo. Het zou namelijk zomaar om helling kunnen gaan. Heling, wat strafbaar is, is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen en voertuigen. Hieronder valt ook het kopen van producten waarvan je had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Daarom waarschuwde de Bredase politie hier onlangs voor op hun Facebookpagina. “Een voorbeeld: je kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Veelal gaat het dan om een gestolen product. Via Stopheling kun je kijken of een aangeboden artikel als gestolen bij de politie geregistreerd staat”, legt de politie uit.

Ook geeft het politieteam een aantal tips over wat je kunt doen tegen heling. Zo raden de agenten aan om altijd de serienummers van het (nieuwe) product te noteren. “Het serienummer maakt het product uniek en traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten dit nummer ook vaak op de aankoopnota.” Door middel van een serienummer kan een gestolen product ook geïdentificeerd worden wanneer deze wordt teruggevonden. Ook motiveren de agenten je om aangifte te doen wanneer je product gestolen is. “De politie kan je dan helpen je gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.”