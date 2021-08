Weerbericht Breda: ‘Zomer ver te zoeken, stormachtig weer op komst’

BREDA - Na het aangename weer van dit weekend raakt de zomer komende dagen in het slop.

Maandag draait de wind naar het noordwesten en dat levert een heel ander weertype op dan tijdens het weekend. Terwijl het zondag op veel plaatsen heel aangenaam zomerweer is met temperaturen van 21 tot lokaal 27 graden, keldert het kwik maandag naar hooguit 17-19 graden. De stevige wind maakt het voor het gevoel nog een paar graden frisser en een zomerjas of vest is dan ook aan te raden. De combinatie van lage temperaturen, veel wind, bewolking en buien maakt het herfstachtig.

Stormachtig weer op komst

De wind wakkert maandag steeds verder aan en piekt in de namiddag en avond. Op de Wadden en langs de noord- en noordwestkust komt een harde tot stormachtige noordwestenwind te staan, windkracht 7 tot 8. Ook in het binnenland is het onstuimig, maar waait het wel duidelijk minder hard dan aan zee.

Verbetering na koele dinsdag

Ook dinsdag is de noordwestenwind duidelijk aanwezig en de temperatuur blijft laag voor de tijd van het jaar. Het wordt maximaal 18-20 graden, terwijl middagtemperaturen van 21-24 graden halverwege augustus gebruikelijk zijn. Gelukkig voor vakantiegangers in eigen land blijft het een groot deel van de tijd droog. De buien die vallen zijn voornamelijk voor het noordoosten. In de loop van de week keert de rust in het weerbeeld terug. De wind neemt af en de temperatuur loopt geleidelijk op. Volgend weekend is het op veel plaatsen 22-24 graden. Er is een kans van zo’n 20% dat de temperaturen regionaal naar ruim 25 graden stijgen. De zomerdip van komende dagen is dus van korte duur.