Crowdfunding levert al meer dan 20.000 euro op voor rolstoelbus voor Luca en Tamara

BREDA - Een crowdfundingsactie heeft al meer dan 20.000 euro opgeleverd voor een rolstoelbus voor de 12-jarige Luca en zijn moeder (40). De twee hebben de ongeneeslijke, zeldzame bindweefselaandoening Ehlers Danlos Syndroom. Het beoogde doel is 35.000 euro.

Luca (12) en zijn moeder Tamara (40) hebben de ongeneeslijke, zeldzame bindweefselaandoening Ehlers Danlos Syndroom. Dit houdt in dat hun bindweefselcollageen onvoldoende is ontwikkeld. Collageen is de lijm die je lichaam bij elkaar houdt. Maar omdat deze bij Luca en Tamara van zeer slechte kwaliteit is, nemen hun spieren en pezen deze functies veelal over. Daarom voelt het voor moeder en zoon alsof hun lichaam iedere dag opnieuw een marathon heeft gelopen. “Dit eist steeds meer zijn tol”, laat de familie op de crowdfundingspagina weten. Maar het Ehlers Danlos Syndroom neemt nog meerdere nevenaandoeningen met zich mee. “Dit zorgt voor veel uitdagingen binnen het gezin.”

Tamara is nu 7 jaar een rolstoelgebruiker. Luca gebruikt inmiddels zo’n drie jaar regelmatig zijn rolstoel, maar hij zit nu in de overgang om deze fulltime te gaan gebruiken. “Dit is met het gezin niet meer te doen in een auto of station en de huidige bestelbus is ook niet meer toereikend.” Buiten dat de huidige bus niet meer toereikend is, heeft deze zoveel mankementen, dat hij onbetrouwbaar is en de kosten veel te duur zijn in combinatie met de waarde van de bus (injectoren, motorblok, schakelrobot, dieseltank, startonderbreker). “Elke keer blijft het de vraag of we aankomen op bestemming, wat een hoop stress oplevert.”

Crowdfunding

De afgelopen jaren heeft de familie veel geld gestoken in auto’s. Zo moesten ze van een stadsauto, naar een station, naar een bestelbus. “Telkens weer met verlies en nieuwe investeringen.” Om dit te bekostigen heeft de familie veel spullen al moeten verkopen. De bus is de enige vervoersoptie naar (medische) afspraken en hun participatie aan de maatschappij.

De zoektocht naar een geschikte bus voor het gezin blijkt nog niet zo gemakkelijk. “Tamara is bijna 1 meter 50 centimeter in haar rolstoel en er moet bepaalde ruimte overblijven voor laadruimte conform de regels belastingdienst.” Daarnaast moet het een automaat zijn voor Tamara, zodat zij zelf kan rijden. “Voor de fondsen/wmo mag de bus niet ouder zijn dan 3 jaar en er mag niet meer dan 75.000 kilometer op de teller staan.”

Inclusief de noodzakelijke aanpassingen gaat een geschikte bus al snel zo’n 100.000 euro kosten. “Welk gezin heeft dat zo liggen”, aldus de familie. “Laat staan een zorggezin met veel extra medische kosten.”

Daarom is er onlangs een crowdfundingsactie gestart. Online kunnen mensen geld doneren. Het beoogde doel is 35.000 euro. Inmiddels hebben 72 donateurs al 20.516 euro opgehaald. De actie loopt nog 66 dagen.