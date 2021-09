35 Bredanaars stellen tuin open voor publiek en acts tijdens Struinen in de Tuinen

BREDA - Een bonte verzameling van Bredase tuinen en bijbehorende optredens vormt zondag 5 september het programmeringsboeket van Struinen in de Tuinen 2021. Zo’n 35 Bredanaars openen dan de hekken van hun tuin en toveren hun buitenlucht om tot podium.

Zondag 5 september is het weer zo ver. Na één online editie, kan Struinen in de Tuinen dit jaar weer buiten plaatsvinden. Honderden tuinen verspreid over een aantal gemeenten door heel Nederland worden voor één dag omgetoverd tot openluchtpodia. In Breda stellen zo’n 35 Bredanaars geheel coronaproof hun prachtige tuinen open voor lokale bandjes, dichters, theatermakers en andere muzikale podiumkunstenaars. Zowel groene blaadjes als ervaren rotten een toneel toebedeeld tijdens Struinen in de Tuinen. Deze combinatie zorgt ervoor dat menig tuin- terras- en cultuurliefhebber geniet.

In elke buitenruimte treedt één act drie keer op tussen 12.00 en 17.00 uur. Alle optredens hebben ‘pay what you can’-entree. Kijk hier voor het hele programma. Daarnaast kan je via de site je persoonlijke Struingids samenstellen. Reserveren is niet nodig.

Online

Vorig jaar was de editie van Struinen in de Tuinen een bijzondere. Door aangescherpte maatregelen was het niet meer mogelijk om met publiek in de tuin van je buurman te genieten van een act. Daarom kwam Struinen in de Tuinen met een aangepaste editie: via de website konden liefhebbers struinen naar livestreams, of op pad richting openbare tuinen.