Zoektocht naar de beste klusser van Breda van start

BREDA – Wie is de beste klusser van Breda en omstreken? Binnenkort weten we het antwoord op deze vraag, want bouwmarkt HORNBACH geeft voor de vijfde keer het startschot voor haar jaarlijkse verkiezing ‘Beste Klusser van Nederland’. Jong, oud, professional of doe-het-zelver: iedereen kan meedoen aan deze bloedstollende kluswedstrijd. Wie de regionale voorronde wint, mag zichzelf Beste Klusser van Breda noemen en maakt kans op een plek in de landelijke finale. Daarin wordt gestreden om de Gouden Hamer en de titel Beste Klusser van Nederland.

“Heb jij twee rechterhanden en een heus timmermansoog? Ben je altijd aan het schroeven, zagen, monteren en installeren? Dan moet je zeker meedoen aan onze Beste Klusser verkiezing”, vertelt Bart Wortel. “In onze bouwmarkt in Breda zie ik dagelijks vele klushelden. Maar wie is dit jaar de allerbeste? Wie is die ene klusser met gouden handjes? Juist, daar zijn we naar op zoek!”

Zo doe je mee

Wie mee wil doen aan de Beste Klusser verkiezing kan zich tot 12 september aanmelden. Bij jouw aanmelding kun je foto’s of video’s van jouw ultieme klusproject uploaden. Of je nu je woonkamer verbouwd hebt of eigenhandig een heuse buitenbar in elkaar gezet hebt, alles is mogelijk. Vervolgens is het zaak om zo veel mogelijk stemmen te verzamelen. De drie regiogenoten met de meeste stemmen worden uitgenodigd voor een kwalificatieproef. De winnaar daarvan mag zichzelf Beste Klusser van Breda noemen en maakt kans op een plek in de landelijke finale.

Gouden Hamer en landelijke roem

Voor wie meedoet aan de wedstrijd heeft de 36-jarige Jurren Engelage uit het Gelderse Groessen nog wel een tip. Hij nam vorig jaar de Gouden Hamer mee naar huis. “Wat ik deelnemers vooral wil meegeven: heb vertrouwen in jezelf, focus op je eigen plan en geef niet op! Maar dat laatste is typische een goede eigenschap van elke klusser. Ik ben er nog elke dag trots op dat ik de Beste Klusser van Nederland mocht zijn. Het heeft me een enorme boost gegeven!”