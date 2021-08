Invalidenparkeerplaatsen Chasséveld verplaatst na discussie over beachsportveld

BREDA - De invalideparkeerplaatsen die aan het begin van de maand waren ‘opgeofferd’ vanwege de aanleg de van een beachsportveld op het Chasséveld, zijn weer teruggekeerd.

Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter van SP Breda schrok begin deze maand toen ze er achter kwam dat acht invalidenparkeerplaatsen, voor de deur van het UWV kantoor op het Chasséveld, waren omgetoverd tot een enorme zandbak. Het was tegen het zere been van de partij dat op het grote parkeerterrein precies de plek van de invalidenparkeerplaatsen was gekozen om ‘de zandbak’ te realiseren.

Collegevragen

De SP fractie stelde net als Breda Beslits vragen aan het college over de situatie. De SP wilde weten of het college het met de partij eens is dat er voldoende ruimte was om deze zandbak/sportcontainer elders neer te zetten. En of zij bereid zijn om de acht invalidenparkeerplaatsen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken voor mensen die deze nodig hebben.

En dat is sinds deze week gebeurd. De borden die aangeven waar de parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn, zijn verplaatst naar recht voor het UWV kantoor.