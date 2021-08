Bastiaan Ragas beklimt in Breda na 12 jaar weer het podium van een grote musical

BREDA - Bastiaan Ragas heeft één van de hoofdrollen in de musical Zodiac bemachtigd. Hij heeft de rol van Frederik overgenomen van René van Kooten. Het is voor Ragas twaalf jaar geleden dat hij op het podium stond in een grote musical.

“Ik ben enorm vereerd dat ik deze imposante rol met René mag afwisselen. Het verhaal van ZODIAC de musical is actueler dan ooit en hoop zeker iets meer bewustzijn over de toekomst van onze aarde te creëren. Maar ik wil vooral het publiek een prachtige show en theaterervaring laten beleven en dat is ZODIAC zeker”, aldus Bastiaan Ragas.

In 2002 waren de kaarten net iets anders geschud, toen nam René de rol van Bastiaan over in Aida de Musical omdat Ragas een rol ging spelen in de musical 3 Musketiers. René: “Nu zijn na al die jaren de rollen omgedraaid. Ik ben ervan overtuigd dat hij de rol van Frederik op zijn eigen fantastische manier gaat spelen.”

Zodiac is te zien in de Koepel van Breda. De musical brengt verschillende actualiteiten naar voren. Zo spelen thema’s als duurzaamheid en bewustwording een grote rol in ZODIAC. In de voorstelling wordt gebruik gemaakt van 360 graden projecties en drones.