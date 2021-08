Man (32) aangehouden na chanteren van Bredanaar met seksueel getinte foto’s

BREDA - Een 32-jarige Arnhemmer is maandag 16 augustus rond 20.00 uur op de Sophiastraat in Breda aangehouden. De politie vermoedt dat hij betrokken was bij het chanteren van een 23-jarige Bredanaar. Het slachtoffer moest tot twee keer toe geld op een bepaalde plek achterlaten anders werden van hem compromitterende foto´s gepubliceerd.

Het slachtoffer kreeg maandagochtend via een datingsite en daarna via Whatsapp contact met een persoon. Diegene wilde met hem afspreken, maar hij moest dan wel eerst een aantal seksueel getinte foto´s van zichzelf sturen. De aangever voldeed aan het verzoek. Een uur daarna kreeg hij een dreigend bericht via Whatsapp binnen. Die persoon eiste 500 euro die hij direct op een bepaalde plek nabij het Valkenberg moest leggen anders zouden alle foto´s openbaar gemaakt worden. Het slachtoffer nam het geld op bij een automaat en legde dat op de afgesproken plek. Hierna kreeg hij weer een berichtje van de verdachte waarin opnieuw om geld werd gevraagd. De Bredanaar besefte dat hij in een vicieuze cirkel terecht was gekomen en besloot naar de politie te gaan.