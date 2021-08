Studiejaar start niet met HBO Intro Festival, organisatie kijkt naar nieuwe datum

BREDA - Het studiejaar van Bredase studenten zal niet starten met het HBO Introfestival op Breepark. Het festival heeft moeten besluiten het evenement te verplaatsen vanwege de coronaregels.

“Wat een teleurstellend bericht tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag”, vertelt de organisatie. Zij hadden gehoopt dat tijdens de persconferentie duidelijk zou worden dat het studenten festival op 9 september juist wél door zou kunnen gaan. Maar het tegengestelde bleek de situatie. “Helaas is het duidelijk geworden dat ons HBO INTRO Festival op 9 september in Breda niet door kan gaan onder de ‘normale’ omstandigheden. Aangezien we jullie ontzettend graag een super vet festival willen voorschotelen zoals het hoort te zijn, hebben we besloten het festival te verplaatsen naar een later moment dit jaar.”

Het festival dat, zoals de naam al zegt, juist altijd aan de start van het studiejaar wordt gehouden zal dus later plaats gaan vinden. Een nieuwe datum is er nog niet, laat de organisatie weten. “We hopen dat zo snel mogelijk bekend te kunnen maken.”

De organisatie roept (nieuwe) studenten op om de socials van HBO Intro Festival in de gaten te houden voor updates.