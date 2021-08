Legionella in vijver Park Valkenberg

BREDA - De waterkwaliteit van de vijver in het Valkenberg is niet goed. Uit een recente meting bleek dat er legionella in het water zit. De fontein is daarom uitgezet. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente naar aanleiding van vragen van IndeBuurt.

Er zit legionella in het water van de vijver in het Valkenberg. legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken: Een ernstige longontsteking. De besmetting met legionella gebeurt via de longen, daarom is de fontein in het park enkele weken geleden uitgezet.

Inmiddels is de kwaliteit van het water aan het verbeteren. De fontein zal binnenkort dus weer aan kunnen worden gezet.

Ganzen

De waterkwaliteit van de vijver in het Valkenberg is sowieso niet optimaal. Dit komt onder andere door het gebrek aan doorstroming, het voer dat door veel Bredanaars aan de eendjes wordt gegeven en de aanwezigheid van veel ganzen.