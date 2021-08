Verdachte gaat door het lint, probeert ramen uit politieauto te trappen

BREDA / MADE - Een 37-jarige man is dinsdagavond volledig door het lint gegaan. De beschonken automobilist weigerde op het politiebureau een ademanalyse en sloeg even later een agent. Tijdens het vervoer naar het cellencomplex in Breda kwam de man nog niet tot bedaren, en probeerde hij de autoruiten kapot te trappen.

De politie kwam de man op het spoor nadat er een melding was binnen gekomen van een conflict in een woning in Made. Bij deze woning maakte een automobilist aanstalten om weg te rijden. Omdat het vermoeden bestond dat deze bestuurder met het conflict te maken had, gaf de politie een stopteken. De man stapte uit en werkte mee. De agenten roken een sterke alcohollucht en de man vertelde hen dat hij ook inderdaad gedronken had. Hierop onderging de automobilist op straat een voorlopige blaastest. De uitslag was dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol reed. Hij werd meegenomen naar het bureau voor een uitgebreide ademanalyse.