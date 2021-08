Gevluchtte man (25) slapend aangetroffen in kapotte auto na aanrijding op de A16

PRINSENBEEK - Een 25-jarige Bredanaar is vannacht aangehouden door de politie nadat hij betrokken was bij een aanrijding op de A16. De man reed door na het ongeval.

Een 25-jarige Bredanaar was in de nacht van dinsdag op woensdag betrokken bij een aanrijding op de A16. In plaats van te stoppen, besloot de man echter door te rijden. De politie kwam ter plaatse bij het ongeval, maar trof de man dus niet meer aan.

Later die nacht werd de man alsnog gevonden. Agenten troffen hem slapend achter het stuur aan in zijn kapotte auto. Die stond aan de Nieuwveerweg in Prinsenbeek. De man was onder invloed van alcohol. Hij is aangehouden.