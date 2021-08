Weerbericht Breda: ‘Dit weekend zonniger en warmer’

BREDA - Na een frisse en wisselvallige week is er goed nieuws voor vakantiegangers in eigen land. Vrijdag kan nog een enkele bui vallen, maar vanaf zaterdag wordt het grotendeels zonniger en warmer. Zondag neemt de onzekerheid toe en na het weekend keren we waarschijnlijk terug naar een licht wisselvallig weertype.

Bredanaars die hopen op zonnig en droog weer moeten nog even geduld hebben. Morgen kan nog een enkele bui tot ontwikkeling komen. Maar zaterdag wordt de beste dag voor vakantie-activiteiten. Het blijft dan grotendeels droog, de zon schijnt geregeld en het wordt 22-26 graden. Mogelijk dat we zondag ook nog een mooie zomerdag krijgen, maar de onzekerheid in de verwachting neemt toe en enkele regen- en onweersbuien kunnen het warme en zonnige zomerweer de das omdoen. Na het weekend is de kans groot dat we terugkeren een licht wisselvallig weertype waarbij zon, wolken en enkele buien elkaar afwisselen.