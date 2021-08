Backer en Ruebweg dit weekend opnieuw gedeeltelijk afgesloten voor werkzaamheden

BREDA - Een deel van de Backer en Ruebweg tussen de Veldsteen en de Westerhagelaan is van vrijdag 20 augustus 20.00 uur t/m maandag 23 augustus 06.00 afgesloten voor alle verkeer. In deze periode krijgt de weg nieuw asfalt. Houd dus rekening met wat extra reistijd.

Vorig weekend was het ook al niet mogelijk om op een gedeelte van de Backer en Ruebweg te rijden. Toen kon je geen gebruikmaken van het stuk tussen de A16 en Veldsteen. Daarnaast was afrit 17 Breda-Noord op de A16 vanuit Antwerpen vorig weekend afgesloten. De omleidingen vind je dit weekend terug op de borden

Op deze kaart vindt je de plaatsen waar nu en binnenkort wegen in Breda zijn afgesloten of waar verkeershinder is door wegwerkzaamheden of evenementen.