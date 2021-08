NAC in het gelijk gesteld in zaak rondom transfersom Rai Vloet

BREDA - In 2018 vertrok Rai Vloet van NAC naar FC Chiasso in ruil voor een transfersom. Al geruime tijd wacht NAC op de betreffende overeengekomen transfersom. Eerder werd NAC al in het gelijk gesteld door de FIFA, maar de tegenpartij ging in beroep bij het CAS (Court of Arbitration for Sport). Opnieuw is NAC echter in het gelijk gesteld.

Al jarenlang sleept de zaak rondom de transfersom van Rai Vloet voort. Eerder werd NAC al in het gelijk gesteld door de FIFA, maar de tegenpartij ging in beroep bij het CAS (Court of Arbitration for Sport). Na de hoorzitting op 27 april ontving NAC donderdag 19 augustus het vonnis, waarin NAC volledig in het gelijk is gesteld.

Hiermee is er nu duidelijkheid voor NAC en zal de club FC Chiasso vragen om voor betaling zorg te dragen van de transfersom, plus bijbehorende kosten.

De FBO- Federatie van Betaald voetbal Organisaties – heeft NAC in deze zaak bijgestaan en geadviseerd. FBO en NAC hebben door intensieve samenwerking deze zaak nu naar tevredenheid tot een goed einde gebracht.