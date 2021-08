Politie waarschuwt voor toename van fietsendiefstallen in Breda

BREDA - Het aantal fietsendiefstallen is de laatst tijd flink toegenomen. Dat meldt de Bredase politie. Deze week werd een fietsendief nog op heterdaad betrapt door de politie.

Parkeer jij regelmatig je fiets op straat in Breda? Zorg dan dat je hem goed vastzet, want er is recentelijk een flinke toename geweest in het aantal fietsendiefstallen in Breda. Daarvoor waarschuwt de Bredase politie.

Op 18 augustus werd een fietsendief nog op heterdaad betrapt. Dat gebeurde op het Dr Strucykenplein. Daar probeerde een brutale dief op klaarlichte dag in de buurt van de drukbezochte supermarkt een fiets te stelen. Oplettende agenten konden dat voorkomen.

De politie laat weten dat het regelmatig gebeurt dat mensen een fietsendief bezig zien, maar het pas later melden bij de politie. Het kwaad is dan al geschied. Agenten roepen dan ook op om de politie meteen te waarschuwen wanneer je iets verdachts ziet. “U als burger bent voor ons als politie erg belangrijk.” En ben je slachtoffer van fietsendiefstal? Doe dan altijd aangifte.