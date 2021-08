Bredase organisaties sluiten zich massaal aan bij Unmute Us

BREDA - Vandaag protesteert de evenementensector tegen het beleid van het kabinet. De vreedzame protestactie bestaat uit protestmarsen in vijf Nederlandse steden. Er is geen mars in Breda, maar er wordt wel stilgestaan bij de actie.

In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Groningen wordt vandaag een protestmars gelopen tegen het kabinetsbeleid voor de evenementensector. Die sector kreeg tijdens de persconferentie van 13 augustus een zware domper te verwerken toen duidelijk werd dat er geen versoepelingen komen voor de sector vóór half september. Ook is er nog geen duidelijk toekomstplan voor de sector. Al snel na die persconferentie sloeg de sector de handen ineen voor de protestactie UnmuteUs.

Ook Breda sluit zich aan bij de actie. Niet met een protestmars, maar wel met verschillende andere acties. Zo zal de Klokkenluidersgilde van Breda de Breda-Nassauklok van de Grote Kerk, ook wel noodklok genoemd, voor enkele minuten laten luiden om 14.00 uu4. Daarna zullen dance & disco classics door de binnenstad van Breda klinken vanaf de Grote Toren van de Grote Kerk. "Hiermee doorbreken we de stilte onder begeleiding van de stadsbeiaardier van Breda, Paul Maassen", laat Kairos Events weten. " Zoek een plaatsje op het terras, bestel een biertje en ondersteun onze actie door het filmen en posten van filmpjes tijdens dit half uur met #UNMUTEUS en tag @duikboot en @ploegendienst."

Ook in het Valkenberg zal stilgestaan worden bij de protestactie. Brand Parkies, de nieuwe naam van Palm Parkies, heeft Bredanaars opgeroepen vandaag masaaal hun kleedje neer te leggen in het stadspark. "Doorbreek de stilte!"

Ook de Mezz steunt UnmuteUs. "De sector geeft met de protestmars een duidelijk signaal af richting Den Haag: zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren. De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken. Op www.unmute-us.nl vind je meer informatie over de vreedzame protestmars en hoe jij je aan kunt sluiten."