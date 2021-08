Brakkenfestival kiest voor kleine editie

BREDA - Het Brakkenfestival komt er weer aan. Op 25 september wordt het evenement speciaal voor Bredase kinderen weer gehouden. Wel is het dit jaar vanwege de coronamaatregelen kleiner dan ooit. “Maar het wordt zeker niet minder leuk”, belooft de organisatie.

Normaal gesproken vermaakt het Bredase Brakkenfestival met gemak 1500 kinderen op één dag. Dit jaar zullen er tijdens het Brakkenfestival ‘slechts’ 150 kinderen welkom zijn. Daarmee is het de kleinste editie sinds de start van het festival in 1988. Toch kijkt de organisatie met enthousiasme uit naar deze unieke editie. “Het is kleiner dan ooit, maar niet minder leuk.”

Deelnemers

Het Brakkenfestival vind plaats op 25 september van 10.00 uur tot 16.00 uur bij Buurthuis Gageldonk. Er is ruimte voor maximaal 150 kinderen van 4 tot en met 12 jaar, die deelnemen aan verschillende activiteiten. Door de geldende corona maatregelen vindt het kinderfestival één dag plaats, in tegenstelling tot de midweek die afgelopen jaren werd georganiseerd.

Het evenement krijgt een echte festival vibe, laat de organisatie weten. “Met een divers aanbod aan activiteiten waar kinderen vrij spelen, een foodcourt en muziek. Natuurlijk met de veilige services in vrijwilligersbegeleiding, EHBO en kleed- en toiletruimtes. Er zijn genoeg traditionele en nieuwe activiteiten aanwezig om het speelplezier van de kids nog groter te maken. Een paar voorbeelden zijn schilderen, schminken of iets sportiefs. Kinderen spelen zonder ouders onder begeleiding van getrainde vrijwilligers.”

Met een entreekaart spelen kinderen op het Brakkenfestival op alle activiteiten. Een entreekaart kost 5 euro per kind in de voorverkoop en 6 euro per kind aan de poort als er nog toegangskaarten beschikbaar zijn. Dit jaar is er ook een speciale fastpass: voor 6 euro in de voorverkoop mag je een half uur eerder naar binnen. Kaarten koop je vanaf 25 augustus online via www.brakkenfestival.nl/ouders/.

Vrijwilligers

Het Brakkenfestival is nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. “De organisatie zorgt voor iets lekkers en een lunch. En natuurlijk een dag waarbij je kinderen een leuke dag bezorgt. Je neemt deel aan de vrijwilligerstraining die dit jaar online plaatsvindt. Registreer je nu als vrijwilliger om er bij te zijn.”

Over het Brakkenfestival

Het Brakkenfestival is een evenement voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar dat begeleid wordt door deskundige vrijwilligers. Het Brakkenfestival ontstond in 1988 omdat er in de zomervakantie weinig voor basisschoolkinderen georganiseerd werd. Het festival begon klein met een paar doe-activiteiten en groeide uit tot een 5-daags festival met gemiddeld 1.500 kinderen per dag in de editie in 2019. Dat was de laatste keer dat het festival pre-corona plaatsvond. Het festival ontwikkelde zich in 2020 door naar een online editie. Daarin stond kinderplezier met activiteiten nog steeds centraal, maar werd het plezier naar de woonkamers gebracht via online activiteiten en een gratis materialenbox die thuisbezorgd werd. De editie van 2021 is de 33e editie van het Brakkenfestival.