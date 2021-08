Vaccineren zonder afspraak: het kan sinds donderdag bij vaccinatielocatie op Breepark

BREDA - Sinds afgelopen donderdag kan je bij de vaccinatielocatie op Breepark in Breda zonder afspraak je eerste vaccinatie halen. Dat kan omdat veel mensen inmiddels hun vaccinatie(s) hebben gehad of een afspraak hebben staan. Wel geldt er een op = op regel.

Tot voor kort maakte je online of via de telefoon een afspraak om je vaccinatie te laten zetten, maar inmiddels hebben veel mensen hun vaccinatie gehad of een afspraak staan. Daarom is dat sinds donderdag 19 augustus niet perse meer nodig. Bij vaccinatielocatie Breepark aan de Bavelseparklaan in Breda kun je voortaan tussen 08.00 en 13.00 uur zonder afspraak je eerste vaccinatie halen. Een tweede afspraak wordt daarna ter plekke voor je ingepland. Wel loop je het risico dat er een vaccinaties meer voorradig zijn, er is namelijk sprake van een op = op regel. Elke dag wordt er een nieuwe voorraad geleverd. Is deze op, dan kun je die dag niet meer je vaccinatie krijgen.

Wie al een afspraak ingepland heeft staan, hoeft niet bang te zijn dat deze niet meer doorgaat. Wel moet je er rekening mee houden dat je alleen op de afgesproken tijd en plaats terecht kan. Heb je alleen je eerste prik pas gehad? Dan kun je niet zonder afspraak een tweede halen.

Sluiting vaccinatielocaties

Begin deze maand startte de GGD West-Brabant met het afbouwen van de vaccinatielocaties. De locaties in Roosendaal, Almkerk en Breda International Airport zijn sinds 1 augustus gesloten. Twee weken later sloot de locatie in Bergen op Zoom. Sindsdien is Breepark dé vaccinatielocatie voor heel West-Brabant. De sluiting van de locaties betekent niet dat het vaccinatieprogramma bijna volledig is afgerond. Zo zet de GGD momenteel in op maatwerk in de wijken om op de plekken waar de vaccinatiebereidheid relatief laag is de drempel voor vaccinatie te verlagen.