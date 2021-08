NAC speelt dit seizoen geen competitieduels tijdens interlandperiodes

BREDA - De KNVB laat clubs uit de eerste divisie zelf bepalen wanneer ze in actie willen komen in een weekend dat is gereserveerd voor interlandvoetbal. NAC heeft in tegenstelling tot vorig seizoen gekozen om geen competitieduels te spelen tijdens interlandperiodes, omdat deze zij dan mogelijk (jeugd)internationals missen.

Anders dan afgelopen jaar, zal NAC dit jaar geen competitiewedstrijden spelen tijdens de interlandperiodes. De KNVB laat clubs uit de eerste divisie zelf bepalen wanneer ze in actie willen komen in een weekend dat is gereserveerd voor interlandvoetbal.

Internationals

Voor de aankomende interlandperiode zijn Colin Rösler (Noorwegen), Moïse Adiléhou (Benin) en Ayouba Kosiah (Liberia) opgeroepen voor hun land. Voor Moïse en Colin geldt dat dit een voorselectie is. De definitieve selecties van Benin en het Onder 21 elftal van Noorwegen worden op 24 augustus bekendgemaakt. Ayouba is voor het eerst opgeroepen voor Liberia.