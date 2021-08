Lachgasverbod in heel Breda om overlast terug te dringen

BREDA - Vanaf vandaag is er een lachgasverbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Breda. Breda sluit zich aan bij ruim de helft van de Nederlandse gemeenten die zelf een eigen lachgasverbod in hebben gevoerd. In afwachting van het landelijk verbod op recreatief gebruik, nemen steeds meer gemeenten zelf stappen.

De gemeente Breda heeft een totaal lachgasverbod ingevoerd. Het recreatief gebruiken, bij je hebben en verkopen van lachgas mag niet meer. Het verbod geldt voor de hele gemeente. Het college loopt hiermee vooruit op de landelijke regelgeving voor lachgas.

Verbod

Het verbod betekent concreet dat het vanaf vandaag verboden is om in de gehele gemeente Breda op een openbare plaats lachgas te gebruiken, voorbereidingen te treffen om lachgas te gebruiken en voorwerpen om lachgas te gebruiken of lachgas zelf bij te hebben.

Boete

Wie gepakt wordt, kan een boete krijgen. De hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie. Het overtreden van een soortgelijk softdrugsverbod kost overtreders zo’n honderd euro. Alleen wie meer dan twee kilo lachgas aan het vervoeren is, kan voor vele honderden euro’s beboet worden.