Vermiste man uit Teteringen fietst naar Oirschot en wordt teruggevonden via ‘zoek mijn iPhone’

BREDA - Een vermiste man uit Teteringen is zaterdagmiddag door de politie op de Eindhovensedijk in Oirschot teruggevonden via ‘zoek mijn iPhone’. Dat laat politieteam Best - Oirschot via Facebook weten. Hij vertoonde de laatste tijd wel vaker verward gedrag, daarom had zijn familie hem voorzien van een iPhone.

De politie kreeg zaterdag een melding van een vermissing. Een dementerende, oudere man was zaterdagochtend met zijn elektrische fiets vertrokken vanuit Teteringen. Omdat de man de laatste tijd al vaker verward gedrag vertoonde had de familie de man voorzien van een iPhone. Via de functie ‘zoek mij iPhone’ is de man tientallen kilometers van Teteringen vandaan aangetroffen.

De politie heeft de man naar huis gebracht en de hulpverlening op de hoogte gebracht.