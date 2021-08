Bredase advocaat laat lijfspreuk Peter R. de Vries tatoeëren

BREDA - Advocaat Peter Schouten heeft vandaag een bijzondere tatoeage laten zetten. Hij heeft de lijfspreuk van zijn goede vriend Peter R. de Vries op zijn been laten vereeuwigen.

'On bended knee is no way to be free'. Dat was de lijfspreuk van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Sinds vandaag is die spreuk vereeuwigt op het been van de Bredase advocaat Peter Schouten. Hij liet de tekst ter ere aan De Vries tatoeëren.

"Ik kon het niet laten", schrijft Schouten op Twitter bij de foto. "Ik ging voor een andere tattoo naar Brian Uitermark in Best, maar wilde deze toen ook laten zetten."

Schouten en De Vries waren al tientallen jaren goede vrienden, en spraken elkaar bijna iedere dag. Ze waren ook samen actief in het Marengoproces. De Vries als vertrouwenspersoon van de kroongetuige en Schouten als advocaat.