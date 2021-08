Breda gaat Zijlstraat vergroenen en plantvakken vergroten

BREDA - De gemeente Breda heeft plannen om de plantvakken aan de Zijlstraat te vergroenen en de biodiversiteit te verhogen. De huidige taxushaag zal verdwijnen en plaatsmaken voor een variatie aan andere planten.

De gemeente Breda heeft verschillende plannen om de stad te vergroenen. Zo zal onder andere de Ceresstraat op de schop gaan en ook het brede trottoir aan de Kloosterlaan/ Boschstraat moet ruimte maken voor meer groen. En ook de Zijlstraat zal gaan vergroenen.

De gemeente Breda is van plan de taxushaag aan de Zijlstraat te verwijderen en de plantvakken de vergroten. De haag zal plaatsmaken voor diverse andere nieuwe planten en heesters, die in de grotere plantvakken meer ruimte zullen krijgen. De overige trottoirs en de openbare verlichting blijven onveranderd.

Het definitieve ontwerp is naar verwachting na de zomervakantie klaar. De vergroening bij de Zijlstraat staat gepland in het komende plantseizoen van oktober 2021 tot mei 2022. Bredanaars hebben tot dinsdag 24 augustus de tijd om het ontwerp in te zien en te reageren.