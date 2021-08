Rijdende auto vliegt in brand op de Dr. Struyckenstraat

BREDA - Op de Doctor Struyckenstraat is maandagochtend een auto in brand gevlogen. De bestuurster is ongedeerd, maar de brandweer kon de auto niet meer redden.

Een bestuurster werd vanochtend flink opgeschrikt toen ze met haar auto over de Dr. Struyckenstraat reed. Terwijl ze door de straat reed, zag ze ineens rook onder haar motorkap vandaan komen. Ze handelde snel en zetten de auto onmiddellijk aan de kant.

De bestuurster stapte uit en zag hoe haar auto in brand vloog. Ze belde meteen de brandweer, die met spoed ter plaatse kwam. De auto werd geblust, maar de brandweermannen konden niet voorkomen dat de auto verloren ging.

De oorzaak van de brand is waarschijnlijk een technisch mankement. De auto is door een berger getakeld.