Deze beperkingen gelden vanaf vandaag op de Haringvlietbrug

De langverwachte beperkingen op de Haringvlietbrug zijn vandaag officieel ingegaan. Weggebruikers mogen de komende twee jaar nog maar vijftig kilometer per uur rijden op de brug tussen Willemstad, Numansdorp en Goeree-Overflakkee. Dat lijkt voor Bredanaars geen groot probleem, aangezien zij meestal geen gebruik maken van de Haringvlietbrug. Maar toch zullen ook zij het effect merken, aangezien de verwachting is dat de druk op de A16 fors toeneemt.

Afgelopen weekend werd de brug zodanig ingericht dat het verkeer er in twee smalle stroken overheen kan rijden. Rijkswaterstaat verlaagde de snelheid, zodat het verkeer de brug veilig kan blijven passeren. De lagere snelheidslimiet zorgt ervoor dat de brug minder trilt. De beperkingen gelden zeker tot 2023. Daarna ondergaat de Haringvlietbrug een grote renovatie.

Op de brug zou in eerste instantie één rijstrook openblijven voor het verkeer. Na een storm van kritiek onderzocht Rijkswaterstaat of twee stroken toch mogelijk waren. Dit bleek het geval. Toch moeten automobilisten en vrachtwagenchauffeurs de komende jaren rekening houden met extra reistijd. Dagelijks rijden er zo’n 65.000 weggebruikers over de brug.

Bestuurders van Regio West-Brabant verwachten grote economische schade voor heel West-Brabant voor de maatregelen. “De bereikbaarheid van West-Brabant verslechtert aanzienlijk en de te verwachten economische schade is groot. Daarnaast verslechtert de bereikbaarheid van West-Brabant aanzienlijk, door een toenemende druk op de A58, A17 en de A16.”