Prijsstijging koopwoningen blijft toenemen: Gemiddelde woning in Breda 413.000 euro

BREDA - De gemiddelde koopwoning in Breda werd de afgelopen periode verkocht voor gemiddeld 413.000 euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar geleden. Dat concludeert Van der Sande Makelaars in de nieuwste kwartaalrapportage. De situatie in Breda past in een landelijke trend. Bestaande koopwoningen waren in juli 16,3 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS vandaag.

Wil je een woning kopen in Breda? Dan zal je daar gemiddeld zo’n 431.000 euro voor moeten betalen. Dat is de gemiddelde verkoopprijs van Bredase woningen in het afgelopen kwartaal. Het is een flinke prijsstijging ten opzichte van een jaar geleden. Toen lag de gemiddelde verkoopprijs nog 18 procent lager, meldt van der Sande.

Breda past met dergelijke cijfers binnen de landelijke trend. Want al sinds juni 2013 is er sprake van een blijvende stijgende trend, meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers. “De index lag in juli 2021 op het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in juli ruim 74 procent hoger.”

De gemiddelde woningwaarde ligt lager dan de gemiddelde verkoopprijs, namelijk op 378.000 euro. Daarmee zijn woningen in Breda duurder dan in alle omliggende gemeentes. Zo ligt de woningwaarde in Etten-Leur op 340.000 euro, in Oosterhout op 295.000 en in Drimmelen op 300.000.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Bredanaars vanwege de hoge woningprijzen naar omliggende gemeentes zouden trekken. Dat ziet van der Sande dan ook gebeuren. “Uit de analyse blijkt ook dat in de eerste helft van 2021, maar liefst 1 op de 6 kopers in Etten-Leur afkomstig is uit Breda.”

Nijpende situatie

De situatie op de woningmarkt is in Breda nijpend. D66 stelt daarom voor om niet alleen in te zetten op nieuwbouw, maar ook op creatieve oplossingen. Zo zien zij mogelijkheden in het splitsen van woningen en het stimuleren van samenwonen tussen jongeren en alleen wonende ouderen. Over hun ideeën lees je hier mee.